Neymar detona a Globo e critica demissão de Camila Queiroz

Neymar, jogador renomado da seleção brasileira, falou sobre a saída de Camila Queiroz do casting de Verdades Secretas em uma publicação nas redes sociais. Sendo assim, ele afirmou: “Verdades Secretas sem a Angel é a mesma coisa que arroz sem feijão: sem graça”, disse ele. Além disso, o craque já deixou claro em outras oportunidades que gosta muito de acompanhar novelas.

A Globo emitiu uma nota ontem (17) informando sobre a saída da atriz da produção. Desse modo, deixava claro que a atriz exigiu mudar os rumos de sua personagem na história. Além disso, diz também que ela solicitou “um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis”.

Do outro lado, a atriz afirmou que a emissora a “puniu” mudando o desfecho de Angel. Afinal, no início do ano ela acertou um contrato com a Netflix em detrimento ao de longa duração com a Globo. Além disso, vale ressaltar que Camila Queiroz só entrou no elenco de Verdades Secretas 2 pelo pedido direto do autor da trama, Walcyr Carrasco.

Camila Queiroz recebeu apoio de Neymar após sua saída de Verdades Secretas da Globo

A atriz Camila Queiroz rebateu a Globo por meio de nota oficial. “A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época”, fala um trecho.

“A sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o início das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou as gravações, confiante de que o teor da trama seria para o final original”, acrescenta no texto. E, afirma que a participação na terceira temporada partiu da Globo. E você, acredita em qual lado dessa história?