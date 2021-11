Neymar e Messi “babam” em propaganda com taça da Copa do Mundo

Neymar, Messi e outros astros do Paris Saint-Germain tiveram a oportunidade de ver de perto um dos troféus mais cobiçados no mundo do futebol, o da Copa do Mundo. Os consagrados jogadores mostraram toda a sua admiração pelo desejado troféu.

Neymar, Messi e outros astros do Paris Saint-Germain tiveram a oportunidade de ver de perto um dos troféus mais cobiçados no mundo do futebol, o da Copa do Mundo. Os consagrados jogadores mostraram toda a sua admiração pelo desejado troféu. Impressionado com o troféu, o camisa 10 da Seleção Brasileira pergunta: “Pode tocar?”. Pouco tempo depois o brasileiro deixa claro que seu desejo principal é conquistar o título da Copa do Mundo. بعضهم رفعها والبعض الآخر يحلم بها .. إنها الكأس الغالية 🏆 😍 لا تفوت مشاهدة البرنامج الحصري “ذكريات وأحلام”

🗓️ الأحد 21-11-2021

⏰ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

📺 على beIN SPORTS 1 PREMIUM#قطر2022 | #كأس_العالم #Qatar2022 pic.twitter.com/f85itWJzFx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2021 O argentino, por sua vez, com olhar fixo ao objeto afirma que a taça “é a mais especial”. O vídeo é a propaganda de um dos programas da emissora, que irá ao ar no dia 21 de novembro e será totalmente voltado ao Mundial.