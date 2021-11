O que é Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças, feriado mais popular dos EUA

Celebrada na quarta quinta-feira de novembro, data é tão importante quanto Natal para americanos e reuniões de famílias provocam grande movimento no tráfego aéreo e nas estradas do país. Origem mais aceita historicamente fala sobre confraternização entre peregrinos ingleses e indígenas para comemorar colheita bem-sucedida após trabalho conjunto.

No Brasil, o presidente Eurico Gaspar Dutra instituiu, em 1949, a lei 781, o Dia Nacional de Ação de Graças, por sugestão de Joaquim Nabuco, que havia assistido à celebração em Washington, onde era embaixador, em 1909. A comemoração, no entanto, é mais restrita a famílias de origem norte-americana e algumas igrejas protestantes.

A data também é comemorada, por exemplo, no Canadá, na segunda semana de outubro, em Granada, no dia 25 de outubro, e na Libéria, na primeira quinta-feira de novembro.

Além disso, há muitas controvérsias sobre se o banquete de Plymouth sequer teria sido o primeiro do tipo. Historiadores citam pelo menos dois casos que poderiam ser consideradas celebrações prévias de Thanksgiving no que viria a se tornar os EUA.

Mas nem todos concordam com a forma como a origem do feriado é apresentada, e argumentam que a história suaviza as relações entre os peregrinos e os indígenas, deixando de lado os confrontos entre os dois grupos, especialmente os episódios de violência contra os nativo-americanos.

Segundo registros, os ingleses haviam chegado em 1620 em Massachusetts, após uma terrível viagem de 66 dias a bordo do navio Mayflower. Em seu primeiro inverno ali, eles sofreram “presos” no próprio navio com um frio brutal e doenças que exterminaram metade dos 102 viajantes.

Mas o que exatamente se comemora no Dia de Ação de Graças, quando os norte-americanos costumam agradecer as “graças” que obtiveram ao longo do ano que está quase chegando ao fim?

Embora também seja celebrado em outros países, o Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças, é o feriado mais tradicional dos Estados Unidos , e sua importância é comparada ao Natal. Pelo costume das famílias em se reunirem para um grande almoço, é ainda uma das datas que mais movimenta o tráfego aéreo e as estradas do país.

