Operação da Civil desarticula quadrilha composta por advogados, policiais penais e presos de facção

A ação conta com a participação de 100 policiais civis do estado de Rondônia e ainda com o apoio do Núcleo de Operações Aéreas (Noa) da Sesdec, de uma equipe da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core/PC-RO), Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e Polícia Civil do Pará.