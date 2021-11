Os celulares mais feios da história: veja 12 modelos de visual polêmico

Lista reúne aparelhos que fracassaram no quesito beleza, segundo o Museu do Celular. Veja as imagens e tire suas próprias conclusões.

Em 2019 ele juntou forças com seu colega colecionador de telefones celulares, Matt Chatterley e um ano depois criaram uma entidade sem fins lucrativos no País de Gales.

Para acessar o acervo do museu bastar ir no endereço on-line . Por enquanto, os visitantes podem ver apenas desta forma, mas os organizadores não descartam um espaço físico para expor os aparelhos no futuro.

O sucesso de vendas, no entanto, não veio. A ideia era fazer um teclado para brigar com os modelos da BlackBerry, mas os usuários sentiam desconforto ao abrir o teclado e começar a digitar. Há relatos que ela começava a cair da mão, um erro de ergonomia crasso.

Parece mais uma peça de um filme de ficção científica dos anos 90, mas esse é o Nokia 7700 que foi vendido nas lojas no início dos anos 2000. Um dos grandes avanços do aparelho foi a tela, que ajudava a navegar pela internet e visualizar os e-mails.

Quando aberto, sua tela e teclado são para lá de convencionais, mas o que se destacou no S5150 é o seu exterior com um estilo cromado e texturizado.

Que tal um celular com orelhas? Essa foi a ideia do i-Kids SF-001, que deixou o aparelho parecendo um bichinho.

A ideia, no entanto, não se difundiu e muita gente achou o visual do celular um tanto polêmico.

