Os mercados de apostas em futebol mais falados; no que é possível apostar?

A tradicional loteria esportiva permite apenas apostar nos três placares possíveis de um jogo: vitória do mandante, do visitante ou empate. Mas quando se fala de um site de apostas esportivas, essas opções são apenas uma pequena parte de um grande cardápio. Tanto que até dá para se perder entre tantas alternativas.

Quem estiver dando os primeiros passos é interessante conferir artigos como este, sobre como apostar em futebol pela internet (aposta10.com/artigos/como-apostar-em-futebol-pela-internet). Assim como é importante saber qual casa de apostas escolher, também é preciso entender melhor como jogar de forma segura e responsável.

O passo seguinte para entender as plataformas e criar sua conta é dar seus palpites. Como dito, é possível fazer apostas em quem irá vencer o jogo ou se ele terá um empate (esse mercado se chama Money Line, ou ML). Mas há muitos outros que podem ser explorados e que permitem um mundo de possibilidades.

Os handicaps

Após um período inicial de experiência, os apostadores irão descobrir que a maioria das dicas de apostas e conversas sobre palpites gira em torno dos handicaps. Os handicaps são uma forma de equilibrar a balança em duelos que sempre são desiguais entre equipes e atletas. Eles também permitem apostar em eventos que não teriam tanta graça se apenas fosse possível apostar em quem será vencedor.

Exemplo, em um duelo entre um grande clube do futebol brasileiro, como o Flamengo, e um bem modesto pelo Campeonato Carioca, a aposta em quem irá vencer a partida não tem tanta graça. Afinal, o time grande é muito favorito e a casa de apostas irá pagar pouco retorno pela vitória deste. Mas e se existir um handicap que proponha o seguinte “e se tirarmos dois gols do time favorito do resultado final, ele ainda vencerá a partida?”

A partir disso há mais dúvidas e riscos e por isso os retornos são melhores. É possível apostar portanto se o time favorito -2 gols irá vencer mesmo assim ou se com um +2 o time mais modesto pode “vencer”.

Estes handicaps podem ser adaptados para muitos esportes, como basquete, vôlei, tênis (na contagem de games ou de sets mesmo), futebol americano e muitos outros.

Resultado no intervalo

Entre as muitas apostas possíveis em futebol, as relacionadas a tempo são bastante buscadas pelos apostadores. O intervalo é um marco claro de tempo e por isso costuma ser a mais procurada e caso você confie que um time começa o jogo forte ou então justamente o contrário, quase se arrastando para fora do vestiário e só acordando ao sofrer um gol, essa é uma boa aposta.

Mas além do intervalo também é possível apostar em gols em determinados momentos do jogo, seja de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 ou até se terá um gol nos acréscimos.

Escanteios

O mercado de escanteios (ou cantos em algumas plataformas) é algo louco para quem está de fora, mas saiba que ele é bastante comum também. Como o gol não é tão comum como um ponto no basquete ou no tênis, os escanteios são uma forma interessante de fazer uma leitura sobre o poder ofensivo de uma equipe.

É possível afirmar isso pensando em um cenário que todo espectador do esporte já viu: uma equipe que martela, martela e não consegue fazer o gol. Caso você espere que um time pressione o outro e crie muitas chances de gol, em vez de apostar em mais de 2 gols no jogo, é possível apostar que essa equipe cobrará mais de 5 escanteios, já que irá forçar jogadas no ataque e chutes no gol.

O mais comum é ser possível apostar no número de escanteios de um jogo e se irão acontecer mais ou menos do que um número estabelecido pela casa.