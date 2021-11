Parceria entre OAB/AC e Sebrae forma turma de advogados no Empretec

Mais de 60 inscritos para as 20 vagas destinadas a advogados, bacharéis e estudantes de Direito. Essa foi a concorrência para participar do maior programa de empreendedorismo desenvolvido no mundo, o Empretec. Com turma voltada a profissionais do Direito, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AC) promoveram a 92ª turma do curso entre os dias 8 e 13 de novembro, na sede do Sebrae.

Foram 60h de imersão durante seis dias, com atividades teóricas e práticas que abordaram dez características comportamentais de um empreendedor: busca de oportunidades e iniciativa, persistência, riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança.

Segundo a advogada e mais nova empreteca (termo usado para formados no curso), Emilly Craveiro, o Empretec possibilitou a ampliação da sua visão sobre uma advocacia mais eficiente, com ações que mostrem a qualidade dos seus serviços. “O bacharel que passa na OAB não tem preparo e planejamento para atuar. O curso me possibilitou ter esses comportamentos de como vou planejar e atribuir metas para alcançar o meu público-alvo”.

Emilly destaca o trabalho da Seccional para a formação de uma advocacia mais empreendedora e capacitada. “O olhar da OAB Acre nesse sentido contribui para quem quer exercer uma advocacia de qualidade. É buscando outras parcerias e pessoas qualificadas que ensinam a empreender, a cuidar do financeiro e das metas pessoais, com novas ferramentas, que nós [advogados e advogadas] estaremos mais preparados”.

Para o presidente da Ordem, Erick Venâncio, a possibilidade de realizar um curso que é referência no mundo mostra o compromisso da OAB/AC com a qualificação dos advogados e advogadas para um mercado cada vez mais exigente. “A nova advocacia tem que ter noções de empreendedorismo, de gestão e de inovação. Esses pilares fundamentam os novos advogados que, por essência, são profissionais autônomos, dependentes da lida diária para garantir o seu sustento e de sua família”, destaca Venâncio.

Empretec

Metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Empretec atualmente é promovido em aproximadamente 40 países, e busca desenvolver características de comportamento empreendedor, além de identificar novas oportunidades de negócios. No Brasil o curso é realizado exclusivamente pelo Sebrae, sendo que o Acre já formou mais de 90 turmas.