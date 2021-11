Pedófilo que tinha ‘quarto da Disney’ para estuprar menores é preso

Um engenheiro de 63 anos foi preso, nesta quarta-feira, em Niterói, na Região Metropolitana, acusado de estupro. Em uma das residências do criminoso, policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) localizaram um cômodo denominado “quarto da Disney”, em razão dos vários personagens, brinquedos e outros adornos que serviam para atrair as possíveis vítimas. Segundo a polícia, era neste quarto que os abusos ocorriam.

