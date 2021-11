Perito criminal do AC é o único selecionado do estado em mestrado na UFSC em parceria com Ministério da Justiça

O perito criminal e ex-diretor da Polícia Técnico-Científica do Acre, Haley Márcio Vilas Bôas da Costa, foi um dos 30 participantes selecionados no processo seletivo para o Mestrado Acadêmico Interinstitucional em Engenharia e Gestão do Conhecimento com ênfase em Segurança Pública, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em parceria com o Ministério da Justiça.

O instrutor contínuo das academias de polícia tem formação em Engenharia Civil e Matemática, é natural de Sena Madureira (AC) e foi o único acreano na lista, ficando entre as 11 melhores notas do país. Segundo Haley, pelo fato de fazer parte de uma Polícia Científica, a missão é que os profissionais se aperfeiçoem com o objetivo de “fazer frente a possíveis, potenciais e efetivos novos modus operandi de criminosos”.

O processo seletivo, que contou com seis provas de nivelamento, análise curricular de títulos, bem como produção bibliográfica e trajetória profissional, abriu apenas uma vaga para cada estado. Para concorrer à vaga, todos os profissionais do Sistema de Segurança Pública estavam aptos a pleitear pela oportunidade.

“Tais ações, diuturnas prepararam-me pra obter sucesso nesse processo seletivo de excelência. Como minha formação também é em Ciências Exatas (Engenharia Civil e Matemática), esse Mestrado Interinstitucional da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, coincidiu com meu objetivo inicial de concluir mais uma titulação acadêmica e institucional”, falou.

RESULTADO

Com relação ao resultado, o profissional da segurança disse que o recebeu com muita alegria, considerando que sempre visou treinamentos e aperfeiçoamentos para ter maior robustez no combate ao crime.

“Parabenizo a todos os nossos guerreiros acreanos das forças de Segurança Pública, que acreditaram e que participaram ativa e institucionalmente desse certame, principalmente à Polícia Civil, por meio da Polícia Científica, a qual me oportunizaram essa participação. Compartilho com todos eles a alegria em poder representar nosso Estado do Acre, com muito respeito e responsabilidade nesse Mestrado em Segurança Pública”, falou.

FRUTOS

Perguntado sobre quais frutos essa experiência de mestrado pode trazer ao estado, Haley Márcio disse que a ideia é de reunir os conhecimentos e trazer inovações ao sistema de Polícia Científica.

“Obtendo conclusão nesse Mestrado, com ênfase em segurança pública, viso, como frutos, compartilhar os conhecimentos sistêmicos adquiridos não só para os integrantes da Polícia Científica, mas para todos os operadores da Segurança Pública, pois a sociedade acreana, por meio de políticas de Estado, terá mais um instrumento multiplicador de excelência no combate ao crime a sua disposição”, finalizou.