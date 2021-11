PF prende mais dois em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro; mandados no AC e sete estados

A Polícia Federal deu cumprimento, no último fim de semana, a mais dois mandados de prisão em aberto relacionados à Operação Carga Prensada, deflagrada no dia 15 de setembro deste ano, no Acre e outros sete estados. De acordo com informações de sites locais de Rondônia, o alvo é uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas em larga escala, lavagem de capitais, tráfico de armas e outros delitos vinculados.

Na operação, mais de 270 policiais atuaram para dar cumprimento a 45 mandados de prisão e 63 mandados de busca e apreensão, nos estados de Rondônia, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Os membros da organização criminosa são responsáveis pelo envio de grandes quantidades de cocaína de Rondônia para diversos outros estados brasileiros.

“Ao mesmo tempo, o grupo realizava a aquisição de cargas de maconha do Mato Grosso do Sul para serem distribuídas nos estados de Rondônia e Acre”, destacou o Rolnews, site de notícias de Rolim de Moura. O site traz a informação que durante a fase sigilosa da investigação, que teve início no final de 2019, mais de 2,5 toneladas de drogas foram vinculadas à organização criminosa.

Dois dos investigados procurados se entregaram na base da Polícia Federal em Pimenta Bueno, quando estavam em curso diligências para o cumprimento de mandados de prisão e de sequestro de bens em aberto. Outros foragidos seguem sendo procurados pelas forças policiais. Informações podem ser repassadas através do telefone 69-3316-1600, sem ser necessária identificação.