Polícia Civil prende em Rio Branco faccionado que faz jus ao apelido: “Mortal”

Um homem com o sugestivo apelido de “Mortal”, identificado pela polícia pelas iniciais W.N.E., um faccionado e investigado pelo cometimento de vários roubos em Rio Branco, foi preso pela Polícia Civil do Acre. Sua prisão ocorreu por meio da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco), em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça.

Informe da Polícia Civil emitido neste sábado (20) dá conta que a prisão de “Mortal”, um homem que faria jus ao apelido pela quantidade de crimes a ele atribuído, inclusive homicídios, é fruto de um minucioso trabalho investigativo. De acordo com a investigação, o preso, além de pertencer a uma organização criminosa, é também investigado por tráfico de drogas e responsável pelo cometimento de vários roubos a residências em bairros da Capital.

Após sua prisão, o investigado foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla) para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça. No boletim emitido, A Draco, segundo o boletim emitido pela assessoria de imprensa da Polícia Civil, agradece a parceira firmada entre o Poder Judiciário (mediante a Vara de Delitos de Organizações Criminosas, e o Ministério Público, no combate ao crime organizado.