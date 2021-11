Prefeito de Santa Rosa do Purus vai pagar abono de R$ 20 mil a servidores da Educação

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus, anunciou o pagamento do abono salarial a 202 profissionais da Educação, incluindo aqueles da zona rural do município. O valor total, pago a cada um, será de R$ 20 mil, em duas parcelas de R$ 10 mil. Os últimos professores convocados receberão apenas a segunda parcela, sendo que os outros docentes receberão as duas parcelas.

As parcelas que serão pagas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB).

“O pagamento do abono salarial para os profissionais da educação nunca aconteceu na história do nosso município nesta proporção. Por isso, viemos a público para anunciar que será pago o abono salarial para os professores”, declarou o prefeito de Santa Rosa do Purus, Tamir Sá.

“Os recursos da educação serão investidos na educação até quando estivermos a frente, esse é um desejo do nosso prefeito que tudo que é relacionado a educação seja gasto com a educação”, destacou o secretário de Educação do município, Eronildes Braga.

O pagamento da primeira parcela de R$ 10.000,00 está prevista para o dia 22 deste mês. Do mesmo modo, a segunda parcela para o dia, 10 de dezembro de 2021.