Prefeito Tião Bocalom é destaque em Glasgow – Ele entregou produtos das indústrias de Rio Branco ao prefeito da cidade

Pessoas do mundo inteiro estão em Glasgow, na Escócia, participando da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP–26. Antes do início dessa edição da COP já se registrava mais de 30 mil inscritos.

Pois bem, o prefeito Tião Bocalom foi participar do evento, acompanhado do Secretário de Meio Ambiente, Normando Sales. Algumas pessoas, acostumadas a usar o dinheiro público de forma errada, ou defender políticos que se aproveitavam de um ato para fazer turismo, criticaram a ida do prefeito e do vereador. Mas a resposta veio de imediato.

Nesta quarta-feira, 3 de novembro, Bocalom foi destaque nas conversas na COP-26. Primeiro, gravou um vídeo apresentando suas ideias de sustentabilidade que colocam o ser humano em primeiro lugar no processo de sustentabilidade ambiental. No inicio da noite, o prefeito de Rio Branco e seu secretário de Meio Ambiente, foram escolhidos para estarem no jantar, para o qual apenas 80 pessoas foram convidadas, oferecido pelo prefeito da cidade de Glasgow, Lord Phillip Braat.

Mostrando sempre seriedade e segurança em seus ideais, Bocalom atraiu a atenção de diversas personalidades e autoridades na Conferência, dentre elas o anfitrião que dedicou grande parte de seu tempo, antes do jantar, numa conversa com o prefeito de Rio Branco. Tião Bocalom aproveitou para presentear Lord Phillip com produtos à base de castanha do Brasil produzidos em Rio Branco.