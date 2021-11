Prefeito Zequinha Lima agradece à senadora Mailza R$ 24 milhões em emendas

Nesta segunda-feira, 22, a equipe do Gabinete Itinerante da senadora Mailza foi recebida pelo prefeito Zequinha Lima e equipe de secretários em Cruzeiro do Sul.

Artur Neto, chefe de gabinete da parlamentar, apresentou a todos o detalhamento das emendas: R$ 24,1 milhões para Cruzeiro do Sul. Somente para pavimentação de ruas, o município foi contemplado com R$ 5 milhões.

A cidade também vai contar com uma unidade da Casa Mulher Brasileira (Regional Juruá), que teve destinação de R$ 1,6 milhão para sua construção.

A habitação popular foi outro pedido feito pelo prefeito Zequinha à senadora. As famílias que vivem em área de risco serão contempladas com casas populares, através de emenda no valor de R$ 1 milhão. A Colônia de Pescadores foi atendida com R$ 1 milhão para compra de uma fábrica de gelo [ R$ 550 mil ] , um caminhão [ R$ 270 mil] e uma caminhonete [R$ 150 mil].

“Cruzeiro do Sul só tem a agradecer à senadora Mailza por atender nossas reivindicações, sempre com muito zelo e atenção “, disse Zequinha.

A senadora Mailza destinou ainda recursos para as áreas de Saúde, Assistência Social, para o IFAC, Educação, Conservatório de Música, Saúde, Social [APAE, Lar Ester Cameli, Lar dos Vicentinos, Casa Abrigo do Juruá] construção de quadras escolares.

Visita ao vice-prefeito Henrique Afonso

A equipe do Gabinete Itinerante também realizou visita ao vice-prefeito Henrique Afonso, com quem dialogaram sobre análise de cenário político e questões administrativas.