Prefeitura de Rio Branco recebe medicamentos para reposição nas Unidades Básicas de Saúde da capital

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), recebeu, no início da tarde desta segunda-feira, 1°, medicamentos que estavam em falta nas unidades básicas e agora serão repostos. Ácido Acetil Salicílico 100mg, Ácido Ascórbico 200mg, Atenalol 50mg, Captopril 25mg. Metformina 500mg, Metildopa 250mg, entre outros, estarão disponíveis a partir da próxima quarta-feira.

A secretária municipal de saúde, Sheila Andrade, que recebeu os remédios em companhia do secretário da Casa Civil, Valtim José, falou sobre a chegada da medicação.

“Nós estamos aqui segunda-feira, 1, recebendo alguns medicamentos que estavam faltando, entre eles o Captopril, o Atenalol de 50mg, o AAS e a vitamina C em gotas. Então é muito importante que a partir de quarta-feira, 3, esses medicamentos já estarão sendo dispensados dentro da nossa rede de atenção básica”, ressaltou a secretaria.

Ainda de acordo com Sheila, inicialmente a assistência farmacêutica irá entregar os medicamentos nas Urap’s.

“É uma prestação de contas que a Prefeitura de Rio Branco está fazendo com a população. Pedimos desculpas, pois sabemos que esses medicamentos, para muitas famílias, são importantes e nem todos têm condições de adquirir em farmácias particulares. Então é esse o compromisso do prefeito com a população e nós estamos aqui para honrá-lo”, finalizou Andrade.