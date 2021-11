Professor auxiliar, analista de comunicação e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta sexta-feira

O ContilNet separou nesta sexta-feira (12), cinco oportunidades disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As vagas são para professor auxiliar, analista de comunicação, atendente jr., auxiliar administrativo e assistente de produtos financeiros.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Professor Auxiliar I – Ciências Jurídicas: Atuar como agente principal de efetivação da proposta pedagógica de nossas Instituições de Ensino, facilitando o processo de aprendizagem e cumprindo todo o programa da disciplina, o número de aulas previsto, despertando o interesse permanente dos alunos para o estudo, a reflexão e a busca de novos conhecimentos, fazer uso devido do material didático disponível, bem como deve estimular uso do material bibliográfico da disciplina, através da consulta a livros e periódicos existentes na biblioteca, contribuindo para um aprendizado crítico e reflexivo, cumprir os prazos estabelecidos no calendário acadêmico, bem como com as demandas solicitadas por seu respectivo coordenador de curso.

– Analista de Comunicação: Planejar e implementar atividades para promoção da comunicação externa e interna da empresa, elaborando peças de comunicação, redigindo e revisando textos de âmbito interno e externo.

– Atendente Jr.: Atendimento ao cliente, ativo e/ou receptivo, para produtos ou serviços de diferentes segmentos do mercado. Não é necessário experiência; Capacidade analítica; Conhecimentos em informática; Controle emocional e agilidade; Carga horária diária: 6h:20min.Escala de trabalho semanal 6×1 (com folgas alternadas).

– Auxiliar Administrativo: Realizar atividades administrativas na filial. Requisitos Indispensáveis: 2º Grau Completo, Domínio Informática Requisitos: Desejáveis Facilidade em Tecnologia, 2º Grau Completo, vontade de aprender.

– Assistente de produtos financeiros: O Assistente de Produtos Financeiros tem a missão de atender os clientes no processo de comercialização de produtos financeiros, com compromisso total de ir além de suas necessidades, para fornecer soluções efetivas que o surpreendam, promovendo o seu encantamento.