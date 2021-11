Quadriciclo e viaturas são entregues para unidades penitenciárias do interior do Acre

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), entregou nesta quarta-feira, 3, duas viaturas modelo L200 para as centrais de monitoramento eletrônico de Feijó e Tarauacá e um quadriciclo para a Unidade Penitenciária Moacir Prado, também do município de Tarauacá.

Os veículos são fruto de doação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), por meio de acordo de cooperação técnica com o Iapen, onde este oferece serviços de segurança em operações e em contrapartida o Ibama cede veículos e madeira fruto de apreensões.

Antes de serem entregues nas unidades, os veículos passaram por revisão e reforma e receberam a identificação visual da Polícia Penal.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, destacou que as viaturas fortalecem o policiamento das centrais de monitoramento eletrônico de Feijó e Tarauacá. “Essa tem sido uma parceria muito proveitosa tanto para o Instituto quanto para o Ibama, uma parceria que tem se ampliado com a disponibilização de madeira apreendida, que é utilizada para a confecção de móveis onde o Iapen utiliza a mão de obra de apenados”, disse.