Queimadas: número de focos em novembro diminuiu mais de 90% em relação a 2020, diz relatório

O mês de novembro, apesar de chuvoso, ainda registra focos de queimadas. No período entre 01 e 22 de novembro de 2021, o estado do Acre registrou 8 focos de queimadas, de acordo com o Relatório de Queimadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas. O município com maior número foi Sena Madureira, com 5 focos.

Em relação ao mesmo período do ano anterior, de 01 a 22 de novembro de 2020, o Acre registrou 125 focos de queimadas, o que caracteriza uma redução de aproximadamente 96% em relação aos números do ano anterior. De acordo com o Relatório de Queimadas de 23 de novembro de 2020, o município com maior registro de focos foi Sena Madureira, com 20 focos.

Neste ano, outros municípios também registraram focos de queimadas no período entre 01 a 22 de novembro. Manoel Urbano, Mâncio Lima e Brasileia registraram 1 foco de queimada em cada cidade.