Sena Madureira sedia 1ª Edição de Rodeio Indoor, em fevereiro

A cidade de Sena Madureira sediará, entre os dias 03 a 06 de fevereiro, a 1ª edição do V5 Rodeio Indoor. A festa country, organizada pelo Rancho Marca V5, contará com show nacional de Gino e Geno e promete movimentar a cidade.

Segundo a organização, nos dias do evento terão rodeios em touros, demais provas e além do show da dupla nacional, Nayara Vilela e banda também se apresentarão no dia 04 de fevereiro. A narração ficará por conta de Waltinho dos Santos.

Para Paulo Sérgio, um dos organizadores do evento, as expectativas para o rodeio são as melhores.

“Fazia tempo que queríamos fazer esse evento, mas por causa da pandemia tivemos que adiar. Agora, depois da pista coberta, estamos com boas expectativas de ser um dos melhores rodeios, teremos atrações nacionais para abrilhantar. O povo também está aderindo e gostando, então acho que vai ser (um evento) bem bacana”, disse.