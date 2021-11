Senadora Mailza visita regional do Vila Acre, ouve moradores e garante: “Vamos buscar soluções”

A senadora Mailza Gomes (Progressistas) aproveitou a última sexta-feira (5) para cumprir diversas agendas Rio Branco para prestar contas do mandato.

Mailza visitou as ruas da regional do Vila Acre, a unidade de saúde Maria Sebastiana Bernardo, que fica no bairro Bom Jesus, onde foi recebida pela diretora, Simei Arruda. Ainda na parte da manhã, a senadora conversou com comerciantes e lojistas e visitou o Parque Ambiental Chico Mendes. Nas visitas ela foi recebida pela população: “Ouvi reivindicações dos moradores, e vamos buscar soluções”, garantiu a parlamentar.