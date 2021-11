“Sou gay e isso não interfere na minha contribuição política”, diz Eduardo Leite

Apesar de alguns ataques nas redes sociais, ele conta que as mensagens que recebeu foram, predominantemente, de apoio. “Tive muito mais acolhimento do que ataques, infinitamente mais. As pessoas expressando o seu reconhecimento me senti muito acolhido e pode ter colaborado para tantas outras pessoas terem coragem de falar para suas famílias, para seus amigos.”

Leite também comentou a decisão da Executiva Nacional do PSDB em analisar a regularidade das filiações de 92 prefeitos e vice-prefeitos paulistas, aliados do governador João Doria , que disputa com ele as prévias. Após a análise, a legenda decidirá se eles poderão ou não votar nas prévias do partido que escolherá o candidato à Presidência.

“Aquilo que o governador João Dória chama de choro, eu chamo de ética e de apreço às regras do jogo, porque democracia é isso. A democracia são as regras do jogo para que a gente possa conviver entre as diferenças. Eleições com regras definidas, quem vota, de que jeito que vai ser esse voto e qual será a periodicidade. Nós temos as nossas diferenças internas no partido e fazemos prévias para definirmos quem vai ser o candidato do partido. E essas regras tem que acontecer sob regras bem definidas”, explicou o governador do RS, que defendeu a atitude de Bruno Araújo, presidente do PSDB.