Suspeitos de realizarem arrastão e colocar arma na barriga de grávida são presos em Rio Branco

Diante dos fatos, os assaltantes receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os objetos e a arma de fogo, para serem tomadas as medidas cabíveis.

Na abordagem, os militares conseguiram encontrar os celulares das vítimas e com outro meliante que estava monitorado estava uma arma de fogo calibre 22 com 4 munições intactas.

Ao colher as características e as informações, os PMs localizaram a dupla em uma bicicleta que já estava na Avenida Brasil, em frente a Escola Glória Peres.

Segundo informações de policiais militares do 1° Batalhão, uma guarnição da Patrulha Motorizada (RPM) estava realizando ronda ostensiva na Avenida Getúlio Vargas, quando foram acionados por uma das vítimas. Durante a realização do roubo, um dos bandidos chegou a revistar de uma vítima que está grávida e colocou a arma de fogo em sua barriga. A vítima disse que quando falou ao assaltante que estava grávida, o bandido disse “melhor ainda”. Após fazer o arrastão, os suspeitos fugiram.

Dois homens entre eles um monitorado por tornozeleira eletrônica, foram presos acusados de realizarem um arrastão na noite desta quinta-feira (18), na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco. Os criminosos foram presos na Avenida Brasil, no bairro Xavier Maia.

