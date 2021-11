Tite convoca Vini Jr de volta para a seleção brasileira, após corte de Roberto Firmino

Vini Jr retorna à seleção brasileira depois de ficar atrás da fila com Tite, com ascensão de Raphinha e Antony. O jogador do Real Madrid vive ótimo início de temporada com nove gols e sete assistências em todas as competições e é destaque do time no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões.

Vini Jr foi escolhido o jogador do mês de outubro do Real Madrid. Ele vencera anteriormente em agosto – sua dupla de ataque, Benzema, levou em setembro

Leia a nota da CBF: