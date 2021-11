Títulos no skate, tênis, judô e hipismo marcam semana olímpica do Brasil

TÍTULO DE JOÃO OLIVA

João Victor Marcari Oliva, que ficou em 26 º nas Olimpíadas de Tóquio, o melhor resultado da história do Brasil no hipismo adestramento, venceu no fim de semana o Grand Prix de Oldenburgo, na Alemaha, com a nota de 71.065%. O resultado no torneio, que contou com alguns dos melhores do mundo, mantem a boa fase do atleta, que vem se mantendo na ótima média de 71% em suas apresentações pós-Olimpíadas.