09/03/2026
ContilPop
Casa de Rihanna é alvo de tiros em Beverly Hills; suspeita é presa pela polícia
Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem após separação de Piqué
Michele Umezu, mãe de filho de Ronaldo Fenômeno, anuncia entrada em plataforma adulta
Ex-BBB Amanda Djehdian perde gêmeos e faz desabafo emocionante nas redes sociais
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?

João Fonseca enfrenta o americano Tommy Paul em Indian Wells neste domingo

Escrito por InfoMoney
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
joao-fonseca-enfrenta-o-americano-tommy-paul-em-indian-wells-neste-domingo

João Fonseca vai enfrentar americano Tommy Paul pelo Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, neste domingo, na Quadra 1 por volta das 23h10 (de Brasília), horário sujeito a alterações. O brasileiro avançou de fase após superar um duro duelo contra o russo Karen Khachanov no sábado pela segunda rodada do torneio.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Número 24 do ranking da ATP, o americano chega para a partida depois de superar o belga Zizou Bergs por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Fonseca atualmente está na 35ª colocação mundial. Ele chega para o duelo com Tommy Paul depois de suar para derrotar Khachanov por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 7/6 e 6/4), em um jogo de duas horas e 15 minutos de duração.

Continua depois da publicidade

A rivalidade entre Fonseca e o americano dá lugar à amizade. Após passar de fase, João declarou que tem uma relação de parceria com Paul, com quem já treinou por diversas vezes. “É um amigo meu do tour, conheço ele bem, vai ser um belíssimo jogo”, disse o brasileiro.

Eles já se enfrentaram uma vez, em 2025, e o americano levou a melhor por 2 a 1.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.