Trabalhador é esfaqueado no pescoço ao reagir a assalto em Rio Branco

O trabalhador Carlos Antônio Coutinho de Souza, de 20 anos, foi esfaqueado no pescoço, na noite desta terça-feira (30), na Rodovia AC-40, próximo ao Parque Chico Mendes, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Carlos estava voltando para a própria residência de bicicleta após sair de um estabelecimento comercial onde trabalha e acabou surpreendido por um criminoso que rendeu a vítima e tentou roubar a bicicleta do trabalhador. Carlos acabou reagindo ao assalto e foi ferido com uma facada no pescoço. Após a ação, o criminoso fugiu do local levando a bicicleta da vítima.

Após ser esfaqueado, Carlos correu e pediu ajuda para algumas pessoas que estava em uma distribuidora e ajudaram a vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, e prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Segundo o médio do Samu, Antônio Castro, o golpe de faca rompeu a artéria carótidas que leva sangue ao cérebro.

A Polícia Militar esteve no local e tentou procurar pelo autor do crime, mas ele não foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).