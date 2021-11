TRE-AC faz leilão de veículos usados no dia 14 de dezembro

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre realiza, no dia 14 de dezembro, às 9h, a venda de 4 caminhonetes (Ford Ranger), cabine dupla, usadas e que não estão sendo mais utilizados pelo Tribunal. O leilão ocorrerá na forma presencial, pelo critério do maior lance ou oferta, na sede do TRE-AC.

Todas as caminhonetes são a diesel e na cor prata. Um dos veículos foi fabricado em 2011, os outros três são do ano de 2012. Os automóveis podem ser vistoriados mediante prévio agendamento junto à Seção de Transportes – Setran. O horário é de segunda- à sexta-feira, das 7h às 14h, pelo telefone (68) 3212-4488 ou pelo e-mail: [email protected].

No ato da visitação o participante deverá apresentar-se munido de documento pessoal original com foto, além de documentação que comprove vacinação contra a Covid-19, em data igual ou superior a 15 dias.

Para evitar riscos de transmissão da Covid-19 será obrigatório o uso de máscaras durante a sessão do leilão. Também será mantido o distanciamento entre as pessoas e não será permitida a presença de acompanhantes de licitante no local.

Leilão

Data: 14 de dezembro

Horário: 9h

Local: Sede do TRE-AC (Alameda Ministro Miguel Ferrante, n.224, Bairro Portal da Amazônia)