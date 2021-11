Três ex-prefeitos do Acre são condenados pelo TCE por não recondução de despesa com pessoal

Em edição do Diário Eletrônico desta segunda-feira (8), o Tribunal de Contas do Estado multou três ex-prefeitos de municípios do interior do Acre.

Os penalizados são: Benedito Damasceno, de Porto Acre; Antônio Cordeiro, de Capixaba; Ederaldo Caetano, de Acrelândia; e Romualdo de Souza Araújo, de Bujari.

Os valores vão de R$ 3 mil até R$ 14 mil. Todos foram multados por não recondução da despesa com pessoal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é o que aponta o órgão de controle.

O conselheiro e relator dos processos é José Ribamar Trindade.

Após a publicação, o TCE pede o arquivamento dos autos.