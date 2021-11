TSE seleciona “hackers” para testar segurança das urnas eletrônicas

Dez investigadores individuais e cinco grupos tiveram as propostas aprovadas para participarem do Teste Público de Segurança (TPS) do Sistema Eletrônico de Votação.

O objetivo dos “hackers” é encontrar fragilidades nos softwares e hardwares da urna eletrônica e dos equipamentos relacionados. Eles tentarão invadir o sistema, identificar problemas e achar situações adversas que possam ser melhoradas antes da disputa eleitoral do próximo ano.

Além da tentativa de invadir o sistema de votação e transmissão de dados, os hackers vão checar se é possível violar o sigilo do voto e analisar a decodificação de sinais eletromagnéticos a distância.

Confira os testes que serão realizados neste link

Há ainda o projeto para verificação da transparência e adequação da política de proteção de informações pessoais à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no sistema eletrônico de votação.

Na sexta-feira (29/10), acabaram todos os prazos de recursos para os participantes da seleção. O número total de “hackers” que vão fazer parte da iniciativa será divulgado em 9 de novembro.

Segurança do voto

A urna eletrônica vem sofrendo diversos ataques em relação à sua credibilidade desde as eleições de 2018. O TSE tem promovido massivas campanhas de esclarecimento sobre a segurança do voto a fim de contrapor-se ao movimento “voto impresso e auditável” e às fake news a respeito do sistema.

Em 31 de julho, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), distorceu fatos para atacar a urna eletrônica em uma live no Palácio da Alvorada. Essa é uma das razões pelas quais o mandatário do país é alvo do Inquérito das Fake News, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em agosto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), levou a análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do voto impresso ao plenário da Casa, mas a proposição foi rejeitada pelos parlamentares.

Aperfeiçoamento

Os testes nas urnas vão ocorrer em 22 e 26 de novembro, na sede do TSE, em Brasília. Até maio de 2022, todos os possíveis reparos e instrumentos de aperfeiçoamento terão sido concluídos.