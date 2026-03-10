O ministro Antonio Carlos Ferreira, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) votou para condenar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022.

Se condenado, Castro terá seu mandato cassado e ficará inelegível até 2030. Ferreira acompanhou a relatora, Isabel Gallotti, e formou um placar de 2 a 0 contra o governador.

Segundo a acusação, a Fundação Ceperj (Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) teriam sido utilizadas para a contratação de cabos eleitorais com recursos do governo estadual durante a campanha.

O processo reúne dois recursos do Ministério Público Eleitoral (MPE) contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) que absolveu Castro e os demais acusados por 4 votos a 3, em 2024.