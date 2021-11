Vasco e Independência vencem e fazem a final do Campeonato Sub-15

Na primeira semifinal, o Galvez, após vitória parcial no primeiro tempo de partida por 1 a 0, gol do zagueiro Gabriel, ampliou a vantagem no início do segundo tempo, após conclusão do atacante Jorge.

Vasco da Gama é Independência estão na decisão do Campeonato Acreano de Sub-15. Os dois times carimbaram vaga na decisão após semifinais ocorridas na tarde desta segunda-feira (22), no estádio Florestão.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!