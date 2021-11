Vendedora tem caminhonete roubada após deixá-la em oficina no Acre; família é feita refém

A autônoma Simone Felix teve sua caminhonete modelo Amarok roubada na madrugada desta quinta-feira (4), em Rio Branco.

Ela havia colocado o veículo para consertar em uma oficina do bairro das Placas. Na madrugada do mesmo dia, um grupo de criminosos invadiu o local, rendeu a família do proprietário do empreendimento e pediu a caminhonete.

As vítimas ficaram reféns dos bandidos por horas. O dono da oficina ainda chegou a resistir e tentar defender a família, mas chegou a ser espancado.

Simone conta que financiou o veículo para fazer o seu trabalho.

“Como eu estava gastando muito com frete, resolvi financiar o carro para fazer as entregas dos produtos que compro e revendo aos meus clientes. Infelizmente, fui roubada dessa forma e não tenho como fazer o meu trabalho”, disse à reportagem do ContilNet.

Chorando e indignada, Felix disse que ainda não terminou de pagar o carro e que precisa encontrá-lo com urgência.

“Eu ainda nem quitei o veículo. Preciso muito encontrá-lo e continuar o meu trabalho”, finalizou.