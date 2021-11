Vídeo: Dentro da Sesacre, trabalhadores da saúde cantam Hino Nacional e ato segue para Casa Civil

De acordo com últimas informações, os manifestantes seguem para a Casa Civil, também na região central da Capital. As ruas que compões o itinerário seguem fechadas.

Um vídeo mostra participantes do ato, dentro da sede da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) cantando o Hino Nacional.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!