Vídeo: mãe flagra babá sufocando o filho de apenas cinco meses

Vídeo gravado por câmera de segurança mostra uma babá, de 18 anos, sufocando um bebê de apenas 5 meses, em apartamento localizado no Cruzeiro Novo. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e prendeu a funcionária, em flagrante por maus-tratos, na segunda-feira (22/11).

Nas imagens, é possível ver a autora sentada com a criança. A funcionária levanta, coloca o pequeno no carrinho e logo retorna com o bebê para o sofá.

Em seguida, a babá pega uma manta e a pressiona contra o rosto da criança. Ela segura o tecido com as duas mãos e sufoca o bebê por cerca de 15 segundos.

A criança fica agitada, mexe as perninhas e começa a chorar. O vídeo registra a jovem colocando o bebê no colo. Minutos depois, a mãe aparece e ampara o filho.

