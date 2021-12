A vida pessoal e profissional das pessoas, assim como seu trabalho, está sendo afetados pela mudança digital. Não seria diferente na área da saúde, onde os avanços tecnológicos na medicina têm um impacto positivo tanto para os médicos quanto para os pacientes.

Os dispositivos eletrônicos modernos e as aplicações digitais são apenas uma pequena parte da ampla gama de tecnologias relacionadas à saúde. Na chamada “Saúde 4.0”, avanços como a Internet das Coisas, Grandes Dados e Inteligência Artificial integram a medicina na vida cotidiana dos pacientes.

A indústria inovadora da saúde no Brasil resultou na formação da ABIIS, a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde. Mais de 500.000 tecnologias médicas estão agora em uso, de acordo com o presidente da organização.

Se você trabalha na indústria da saúde, você precisa se manter atualizado sobre os últimos avanços da tecnologia médica, uma vez que eles têm uma influência direta no bem-estar de seus colegas e pacientes.

Enfim, conheça logo abaixo 11 equipamentos tecnológicos em prol da saúde.

1. Impressora 3D

Há uma escassez de suprimentos médicos no sistema público devido a um grande número de pacientes da covid-19. Máscaras médicas e respiradores, entre outros itens, tornaram-se o tema de controvérsia mundial como resultado da atual crise sanitária.

Novos incidentes de contaminação, notadamente entre os profissionais de saúde, podem ser causados pela ausência ou atraso no recebimento desses produtos. Há ainda o fato de que eles impedem o tratamento de pacientes realmente doentes que estão lutando por suas vidas.

Os escudos faciais e ventiladores mecânicos são apenas dois exemplos dos tipos de coisas que podem ser feitas rapidamente utilizando a impressão em 3D.

2. Prontuário eletrônico

Na indústria da saúde, esta tecnologia já está sendo utilizada. Os prontuários eletrônicos armazenam e agregam digitalmente em um só lugar todas as informações relevantes do paciente. Histórico clínico, medicamentos e procedimentos são alguns dos itens incluídos.

Como resultado, os profissionais de saúde sempre terão acesso ao histórico médico do paciente.

Para que o paciente possa assumir a responsabilidade por sua própria saúde, certos dados poderão ser disponibilizados diretamente ao paciente.

Existem softwares de registro eletrônico que fornecem dados como o número de consultas feitas, agendas de pacientes e despesas de tratamento ambulatorial, entre outros, para ajudar a organizar e integrar esses dados com a administração do hospital.

Cerca de 83% dos médicos nos EUA já estavam utilizando prontuários eletrônicos até 2014, de acordo com estatísticas do Coordenador Nacional de Tecnologia da Saúde (NCHT).

Brasil Emergências Médicas também estão usando o sistema para prescrever, identificando alergias e sensibilidades dos pacientes, bem como examinando os resultados de laboratório.

3. Videogames

Atualmente, a terapia com jogos é um método de tratamento popular. Como resultado de suas lesões, os pacientes podem usar os videogames para reabilitar seus músculos e restaurar suas forças.

Como resultado, os pacientes são mais propensos a participar de sessões de reabilitação física, usar menos analgésicos e liberar endorfinas após as operações quando os jogos eletrônicos são usados.

Dessa forma, é importante saber que tipos de jogos são apropriados para este objetivo, como eles são realizados e quais pacientes podem se beneficiar desta opção de tratamento.

4. Esteira com suporte parcial de peso

Usando este equipamento, o corpo do paciente é parcialmente apoiado por uma esteira e uma haste de apoio. Ainda não está disponível comercialmente, mas pesquisas com certos pacientes com sequelas de acidentes vasculares cerebrais e paraplégicos têm mostrado resultados consideráveis.

Usando este gadget, os pacientes são capazes de treinar os músculos que perderam sua estimulação nervosa devido a uma condição médica. A pessoa recebe um colete que a prende a uma haste vertical como resultado desta vulnerabilidade natural.

Assim, os pacientes são capazes de mover seus membros inferiores com encorajamento e minimizar sua dependência dos outros para as tarefas diárias.

5. Regulagem para Barra de Ling

No tratamento físico, este aparelho pode ser bastante útil, pois pode ajudar a fortalecer os membros inferiores e superiores, bem como a melhorar o equilíbrio corporal.

Para evitar trabalhar demais outros grupos musculares, os pacientes devem escolher exercícios do Regulamento da Barra de Anel, de acordo com suas situações clínicas e sugestões fisioterapêuticas.

As onze barras horizontais de 17 cm de diâmetro compreendem a Regulagem, que é construído de madeira envernizada. Ao utilizar este equipamento, você também deve adquirir a Barra de Anel.

6. Telemedicina

É uma das maiores melhorias técnicas na área da saúde que a telemedicina trouxe à tona. A troca de informações digitais é utilizada para diminuir a lacuna entre o atendimento e o diagnóstico. Uma vantagem de usá-la é que ela fornece relatórios on-line.

ECGs, Espirometria e Eletroencefalogramas são apenas alguns dos testes que podem ser realizados em qualquer hospital em qualquer parte do país e retransmitidos em tempo real pela internet para uma equipe de médicos que estão sempre prontos para relatórios em tempo integral via telemedicina.

Os relatórios podem ser entregues no mesmo dia, ou mesmo minutos após a realização do teste, se necessário.

A IA na telemedicina tem o potencial de melhorar a triagem dos exames e a precisão dos relatórios: ao analisar seu banco de dados, o computador pode assinalar irregularidades nas imagens e ajudar os médicos a fazer diagnósticos mais precisos.

Usando a telemedicina, os prestadores de serviços de saúde podem economizar dinheiro e fazer maior uso de sua própria equipe médica interna.

Os médicos que antes estavam confinados à leitura de testes podem agora dedicar seu tempo à prestação de tratamento aos pacientes. Com mais médicos na equipe e uma entrega mais rápida e eficiente dos exames, estes representam um aumento na qualidade do atendimento.

7. Robôs cirúrgicos

Em 1998, os primeiros robôs cirúrgicos foram introduzidos no mercado. O Hospital Broussais em Paris foi onde foram realizadas as primeiras operações assistidas por robôs.

O planejamento pré-operatório e o treinamento de especialistas podem agora ser feitos usando simulações de realidade virtual, além de procedimentos que podem ser feitos remotamente por profissionais de saúde.

Tanto cirurgiões quanto pacientes podem se beneficiar do uso de robôs cirúrgicos, de acordo com uma pesquisa publicada na Nature Communications.

A cirurgia robótica reduz o trauma cirúrgico, a permanência hospitalar e o desconforto pós-cirúrgico, já que as operações são menos invasivas e envolvem menos manipulação de tecidos. A felicidade e as taxas de recuperação dos pacientes também são impulsionadas pelo seu uso.

Além disso, a cirurgia remota, que permite aos médicos conduzir procedimentos em pacientes que residem em áreas rurais, é um grande avanço destacado no relatório.

8. Wearables

Os dispositivos vestíveis inteligentes são outro nome para os wearables.

Todas as informações são enviadas diretamente a um profissional de saúde ou instituição médica para que o paciente possa ser monitorado e atendido.

O uso de wearables, como os relógios inteligentes da Apple Watch e o Smartwatch da Xiaomi, é uma boa maneira de se manter saudável.

Pela primeira vez em anos, os pacientes podem obter resultados de testes e rastrear a distância que percorrem todos os dias através de seus smartphones.

9. Softwares médicos

O software para profissionais médicos é uma ótima plataforma para aqueles que desejam consolidar suas informações em um local seguro e possuem recursos que lhes poupam tempo e ajudam na administração.

Há uma variedade de alternativas de software disponíveis para a indústria médica. Abaixo estão listados alguns dos principais recursos de software médico de alta qualidade:

Todos os dados transmitidos pelo sistema são criptografados com um certificado SSL de 256 bits, tornando impossível para partes não autorizadas visualizar ou capturar informações de consultório e pacientes. Diferentes níveis de acesso garantem que somente médicos autorizados tenham acesso aos dados sensíveis do paciente.

Como todos os dados são mantidos na nuvem, não há risco de perda total de dados;

Registro médico eletrônico personalizável: não há limite para a personalização do prontuário médico. Como o serviço é mais rápido, você pode passar mais tempo cuidando dos pacientes;

A administração da saúde é auxiliada por recursos como a agenda médica; controle financeiro; relatórios; e gráficos. Como resultado, o sucesso de sua empresa está assegurado.

A fidelidade do cliente e a atratividade do paciente são diretamente afetadas pela qualidade do módulo de marketing médico de seu software, por isso é importante ter uma equipe de suporte bem treinada para apoiá-lo. A assistência técnica da empresa também deve ser prontamente acessível para responder a quaisquer perguntas.

Você pode ver como as funções do software médico são desenvolvidas. Talvez seja ideal trabalhar com uma empresa que está sempre se esforçando para melhorar.

10. Caneta que diagnostica problemas cerebrais

De acordo com relatórios, os cientistas do MIT inventaram uma caneta de inteligência artificial que pode diagnosticar distúrbios cerebrais mais cedo do que qualquer outra pessoa já fez antes.

Enquanto o modelo ainda estiver em fase de teste, ele promete ser uma grande ajuda na terapia e no tratamento de doenças.

11. Chip que substitui remédios e injeções

Este equipamento tecnológico substitui agulhas e remédios por um chip implantado que oferece praticidade.

Desenvolvido pela Microchips Biotech, este dispositivo tem a capacidade de fornecer centenas de dosagens de medicamentos, todos os quais podem ser controlados remotamente e liberados em intervalos pré-determinados.

Como uma das principais empresas farmacêuticas de Israel, a Teva Pharm gastou cerca de US$ 34 bilhões para obter o medicamento no mercado (cerca de US$ 121 bilhões). Antes que ele possa ser vendido, a tecnologia deve, entretanto, ser esclarecida com o órgão regulador de medicamentos dos Estados Unidos.

