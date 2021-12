7º Batalhão de Engenharia de Construção faz passagem de Comando

Na noite do dia 7 de dezembro de 2021, foi realizada a passagem de Comando do 7º Batalhão de Engenharia de Construção, do Coronel de Engenharia MILTON AUGUSTO MACIEL DE SOUSA para o Tenente-coronel de Engenharia BRENO EDMUNDO BRITO VICTORIANO.

A Passagem de Comando foi presidida pelo Comandante do 2º Grupamento de Engenharia, General de Brigada IVAN ALEXANDRE CORREA SILVA, e contou com a presença de diversas autoridades militares e civis, entre as quais a Desembargadora WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ LIMA CORDEIRO, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, o General de Divisão R/1 UBIRATAN POTY, Diretor do Programa Calha Norte e do General de Brigada JORGE AUGUSTO RIBEIRO CACHO, Comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva.

O Coronel Augusto Maciel, que deixa o serviço ativo do Exército Brasileiro, em suas palavras de despedida, agradeceu a todos os militares e servidores civis por terem contribuído com o seu comando e ressaltou a integração entre as instituições em prol da sociedade Acreana. Durante a solenidade, o General IVAN fez a leitura de uma referência elogiosa consignada ao Coronel AUGUSTO MACIEL, destacando o trabalho realizado à frente do 7º BEC.

Ainda durante a solenidade, a tropa do 7º BEC desfilou em continência ao novo Comandante do Batalhão. O Tenente-coronel VICTORIANO estava servindo no Comando do 2º Grupamento de Engenharia onde exercia a função de Subchefe do Centro de Operações de Engenharia (COE). O novo comandante do 7º BEC destacou a importância de manter o foco nas missões do Batalhão e de continuar cumprindo as metas impostas pelo Escalão Superior.

Veja as fotos: