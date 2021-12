“A construção de uma ponte aqui vai melhorar em 100%”, diz um dos mais antigos moradores do 2º Distrito de Sena Madureira

O Segundo Distrito é um dos bairros mais antigos de Sena Madureira e detentor de muitas histórias marcantes. Uma delas é a do aposentado Edgar Ferreira da Silva, de 81 anos de idade, conhecido popularmente como “Tinga”. Ele é um dos moradores mais antigos do Segundo Distrito, onde nasceu, se criou e vive até os dias atuais.

Pai de 10 filhos, tendo 9 vivos, o idoso nos contou que começou a trabalhar desde muito cedo para ajudar no sustento da família. “Comecei trabalhando como cozinheiro e exerci essa função durante muitos anos com o meu patrão, à época, o senhor Canízio Brasil. Não tive a oportunidade de estudar, mas aprendi muito com a vida, principalmente de ser uma pessoa honesta e sustentar a minha família através do meu trabalho”, frisou.

Residindo há 81 anos no Segundo Distrito, seu “Tinga” diz ter acompanhado o desenvolvimento do bairro. “As minhas lembranças mais antigas dão conta de que aqui, no início, tinha somente 5 casas, aliás, 6 com a da minha mãe. Esse local que estamos agora era um campo de gado, depois se transformou em rua. Nunca sai daqui pra morar em outro canto. Já estive em outros locais como, por exemplo, em Belém, mas não quis ficar. Me acostumei aqui”, destacou.

Para ele, a única dificuldade é com relação à catraia, pois quando precisa ir ao centro da cidade tem que subir e descer o porto. “Durante todos esses anos eu ainda não me acostumei com essa rotina. É uma dificuldade. Hoje em dia, quem resolve as coisas pra mim lá no centro é a minha filha”, comentou.

Seu sonho, assim como de outros moradores, é a construção de uma ponte sobre o rio Iaco, que dará fim a essas adversidades. “Uma ponte aqui vai melhorar em 100%. Hoje, qualquer problema que der depois das 10 horas a gente tem que arrumar um carro e ir pela estrada, porque não tem mais catraia. Então, essa ponte será de grande serventia para as centenas de famílias que aqui residem”, finalizou.

Um Projeto do Governo do Acre visa a construção de uma ponte ligando o primeiro ao segundo distrito de Sena. A obra está avaliada em 37 milhões de reais e deve começar no ano que vem.