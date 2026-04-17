Com a vitória, Zequinha se tornou o primeiro prefeito do interior eleito por votação para comandar a entidade

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, foi eleito nesta sexta-feira (17) presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), durante eleição realizada na sede da entidade, em Rio Branco. O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, assumiu a vice-presidência.

Com a vitória, Zequinha se tornou o primeiro prefeito do interior eleito por votação para comandar a entidade.

A eleição ocorreu após a renúncia do ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que deixou o cargo para disputar uma candidatura majoritária nas eleições deste ano. Até então vice-presidente, Zequinha ocupava a presidência interinamente e agora foi confirmado no posto até 31 de dezembro de 2026.

Em entrevista ao ContilNet, Zequinha destacou que a principal missão será fortalecer a entidade e ampliar o apoio técnico aos municípios acreanos.

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“A gente quer tornar a Amac cada vez mais forte. Quando a Amac é forte, beneficia os municípios. Queremos aproximar cada vez mais a associação das prefeituras para que possamos ter projetos bem elaborados e diminuir a fila de projetos que temos aqui”, afirmou.

O novo presidente também ressaltou a importância da entidade para os municípios do interior, que dependem de investimentos oriundos de projetos e emendas parlamentares.

“Os municípios do Acre, principalmente os do interior, dependem quase 100% dos projetos elaborados aqui e das emendas parlamentares. Sem esse investimento, os municípios não têm o crescimento que a gente espera”, declarou.

Nova composição da Amac

Conselho Diretor

Presidente: Zequinha Lima (Cruzeiro do Sul)

Vice-presidente: Alysson Bestene (Rio Branco)

1º secretário: Jerry Correia (Assis Brasil)

No Conselho Fiscal, Valdelio Furtado ficou com a 3ª suplência.