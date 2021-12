AC se solidariza com famílias afetadas por enchente na Bahia, mas lamenta não poder enviar recursos

O Governo do Acre se solidarizou nesta quarta-feira (29) com as inúmeras vítimas das enchentes que já afetaram 72 cidades da Bahia e mataram aproximadamente 18 pessoas.

O executivo acreano reconhece que a situação de calamidade é mais do que preocupante, no entanto, “direciona todos os seus recursos para evitar danos futuros no Estado”, já que as previsões apontam para possíveis inundações no início do próximo ano.

“Nos meses de janeiro, fevereiro e março, dos 22 municípios acreanos, 18 têm históricos de inundações. Dentro dessa realidade, e já neste mês de dezembro, estão ocorrendo muitas chuvas (precipitações) e rios com cotas altas”, diz um trecho da nota.

“Visando principalmente o mês de janeiro de 2022, em que as previsões são de ocorrência de várias inundações, nosso sistema de proteção e Defesa Civil está direcionando todos os recursos para a atenção à nossa população”, continuou.

Vale lembrar que, no início de 2021, foi decretado Estado de Calamidade Pública em 12 municípios do Acre, atingindo uma média (direta e indireta) de mais de 70% da população acreana.

Por depender consideravelmente dos recursos destinados pelo Governo Federal, o Estado entende que a realidade não permite o envio de recursos às famílias afetadas na Bahia.

“Nos solidarizamos com a Bahia, pois sabemos exatamente como é passar por tal situação de calamidade pública, também por isso, estamos nos preparando para um cenário igual, pior, ou parecido. Somos um estado dependente de 70% de repasses do governo federal. Nosso desejo é de ajudar, como sempre somos ajudados, mas nossa realidade não nos permite.

Nesta quarta-feira (29), pelo menos 15 unidades, além do Distrito Federal, anunciaram o envio de ajuda para as cidades inundadas. Os governos estaduais irão mobilizar equipes especializadas em operações de salvamento e materiais para auxiliar no resgate às vítimas.

As unidades federativas que já confirmaram a ajuda na campanha de resgate são: Roraima, Rio de Janeiro, Pará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Ceará, São Paulo, Piauí, Maranhão, Espírito Santo, Minas Gerais, Alagoas, Goiás e o Distrito Federal.