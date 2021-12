Acre avança na geração de novos empregos, mas ainda tem um dos menores índices do país

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgou nesta quinta-feira (23), pelo Ministério do Trabalho e Previdência, a abertura de 324,112 mil vagas de emprego com carteira assinada em todo o Brasil durante o mês de novembro.

O resultado é o maior desde agosto desde ano, quando foram registradas 373.344 vagas.

Todas as 27 unidades apresentaram saldo positivo, mas o Acre ficou entre as três com o menor avanço. Os maiores saldos foram registrados em São Paulo (110.198 postos, +0,86%), Rio de Janeiro (35.654 postos, +1,10%) e Minas Gerais (24.035 postos, +0,55%).

Acre (978 postos, +1,09%), Amapá (971 postos, +1,39%) e Roraima (413 postos, +0,67%) ficaram com os menores crescimentos.

“O saldo de novembro é resultado de 1.772.766 admissões e de 1.448.654 desligamentos. No acumulado do ano, há criação líquida de 2.992.898 empregos. Em 12 meses, o saldo está positivo em 2.835.263 vagas”, diz um trecho do Valor Econômico.

A abertura de novas vagas foi registrada, principalmente, em quatro dos cinco setores: Indústria Geral, Construção, Comércio e Serviços.

O Caged também informou que o salário médio real de admissão no país foi de R$ 1.778,84 em novembro, redução de 1,75% ante outubro.