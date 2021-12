Acre é o segundo estado com menor percentual de imunizados contra Covid-19, aponta levantamento

Dados das secretarias estaduais de Saúde dos 26 estados e Distrito Federal apontam que o Acre está entre os dez estados que menos aplicaram doses de vacina contra Covid-19, ranqueando na segunda posição, atrás apenas do Amapá.

O levantamento feito pela revista VEJA revelou também que as regiões Norte e Nordeste “são os principais gargalo para que todos os brasileiros sejam totalmente imunizados”, tendo em vista que dos dez estados, cinco estão no Norte (Acre, Amapá, Pará, Rondônia e Tocantins) e três no Nordeste (Alagoas, Maranhão e Paraíba).

Em termos gerais, o Acre imunizou com as duas doses ou dose única 47% da população. O Amapá, por sua vez, está em primeiro lugar com 38,1% da população totalmente imunizada.

Segundo os índices, a diferença entre estados com maior percentual de imunização em detrimento dos inclusos no referido top 10 é registrada com a chegada da variante Ômicron no Brasil, que se mostrou muito mais contagiosa do que as outras já registradas e que já fez diversos estados cancelarem as festas de fim de ano e reduzirem o intervalo de vacinação entre segunda dose e dose de reforço.

No Acre, a vacina contra Covid-19 segue disponível nas Unidades de Referência a Atenção Primária (URAPs). Neste sábado (04), a vacinação segue até meio-dia nas unidades abaix: