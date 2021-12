Acre supera São Paulo no número de feminicídio em 2021, aponta Fórum de Segurança

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados pelo G1 nesta sexta-feira (10), mostram que os casos de feminicídio voltaram a crescer no Brasil no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado e foram os maiores da série histórica iniciada em 2017.

No Acre, a taxa de mortes de mulheres foi de 0,44 para cada 100 mil habitantes, ficando acima de São Paulo, por exemplo.

Apesar disso, houve uma diminuição significativa já que no primeiro semestre do ano passado essa taxa era de 1,8 a cada 100 mil mulheres.

No ranking nacional, o estado ficou em 21ª posição e os estados do Tocantins, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso ocupam os primeiros três lugares, respectivamente.