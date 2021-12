Acreano é campeão no 31º Campeonato Brasileiro de Boxe Chinês em Brasília; veja tudo

Sugestões: [email protected]

O ex-vereador Rodrigo Pinto atualmente reside em Dubai onde tem uma carreira consolidada em defesa pessoal, Coach pessoa. Estava há 3 anos sem ver a mãe, Fátima Almeida e as filhas, Luísa Almeida e Léticia Almeida devido a pandemia e lockdown, se reencontraram em Dubai aproveitando todos os lindos lugares durante 21 dias e matando a saudade que estava enorme!

CAMPEÃO

Kennedy Ferreira se consagrou campeão no 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu ( Boxe Chinês) em Brasília no dia 11 deste mês trazendo a medalha ao Acre. O atleta foi o único representante do estado e fez bonito. Parabéns!

GLAMOUR

No glamour desta semana a nutricionista, Cristina Martins, esbanjando beleza e felicidade em Gramado . A bela está gravida de 5 meses da sua primogênita Mariah.

GLAMOR II

Também no glamour a cerimonialista, colunista Social e dona da maior agencia de modelos de houve no Acre, Jackie Pinheiro esbanjando charme e beleza em recente evento na cidade.

THE VOICE

O acreano Gustavo Matias está na grande final da 10º temporada do The Voice Brasil que acontece nesta quinta – feira (23) ao lado de Bruno Fernades, Gustavo Boná, Hugo Rafael e Giuliano Eriston. Vamos torcer muito para nosso conterrâneo, Gustavo Matias.

NIVER

Quem trocou de idade no último sábado (18) foi a médica, Mirla Saldanha minha mana que comemorou a data intimista com a família em Pernambuco onde reside. Parabéns mana!

NIVER II

Na terça – feira (21) o dia foi da pedagoga, Cladir Artuso que ganhou todo carinho dos amigos e familiares. Parabéns amiga.

ENCONTRO

O Advogado Jair de Medeiros e sua família participaram do encontro dos ex alunos que formaram em 1978/1980 do Istituto de Laticínios Cândido Tostes, única escola do gênero laticínio da América do Sul situada em Juiz de Fora MG.

O encontro aconteceu no município de Cerqueira Cezar no interior de São Paulo e teve duração de 3 dias. Os amigos já estão com o próximos encontros marcados.

O próximo será em Juiz de Fora – MG e em 2024 já está confirmado em Orlando -Estados Unidos onde reside uma das ex aluna.

POSSE

Na quinta – feira a acreana, Isabela Sobrinho foi diplomada e tomou posse juntamente com seu suplente, Clayton Pena no Conselho Federal de Farmácia. Na foto Isabela e Clayton sendo diplomados pelo Presidente, Walter Jorge João.

ILUMINARE

Foi inaugurado no dia 11 deste mês a Empresa Iluminare com a presença de arquitetos, parceiros e amigos. A empresa tem como sócios , Christian Juliano e Wilson Júnior.

O em empreendimento está localizado na AV. Antonio da Rocha Viana, número 1.497 ao lado do jornal A Gazeta.

MISTER ACRE

A imprensa e convidados conheceram na tarde de ontem (21) na Loja Iris Tavares o novo Mister Universo Acre, Thiago Barros de 23 anos.

Na foto com o Mister os colunistas sociais, Douglas Richer, Marcia Abreu, Jackie Pinheiro, Luiz Theodoro e o Mister Acre 2018 , Wendeson Alves.

CARMEN STEFFENS

Na quinta – feira (16) aconteceu a alegre e divertida confraternização da Loja Carmen Steffens da Quintino Bocaiuva em Rio Branco.

PRESENTE DE NATAL

Já comprou o presente para sua amada ou amado? Anota essa dica, der de presente dos combos da Clínica Carol Almeida não tem erro!

Contato: 99927-1511/3223-6316

TITULO DE CIDADÃ ACREANA

Na última – sexta (17) a Assembleia Legislativa do Acre entregou em sessão solene no Teatro Universitário da Ufac os Títulos de Cidadão Acreano e Moção de Aplausos. A delegada Carla Fabíola Coutinho Costa recebeu das mãos da deputada Antonia Sales (MDB) o seu Título de Cidadã Acreana. Parabéns!

O BOTICÁRIO

Os destaques do Natal do Boticário em perfumaria masculina ficam para o kit de Malbec Vert, com fragrância única e loção hidratante para o corpo e o kit de Egeo Original, um clássico da marca que também acompanha hidratante e nécessaire masculina azul. Já em perfumaria feminina, os destaques são os kits de Lily Absolu e Floratta Fleur Suprême, que englobam as fragrâncias e suas versões em loção hidratante, além do kit de Elysée, que vem com a fragrância acompanhada de uma elegante frasqueira para o dia a dia.

As opções *vão desde R$39,90 e chegam a R$409,90*, com design exclusivo, colorido com cores alegres e ícones natalinos. Além disso, as frases que compõem a decoração das embalagens também são variadas e transmitem mensagens de otimismo, como “preciosas lembranças”, “amor por inteiro”, “beleza radiante”, “frescor em viver”, “arte de ser feliz”, “abraços eternos”, “felicidade infinita” e muitas outras.

MUNDO FITNESS