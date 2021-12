Acreano Gustavo Matias pode ser o grande vencedor do The Voice nesta quinta; saiba como votar

É nesta quinta-feira (23) que o acreano Gustavo Matias pode vencer a edição de 2021 do The Voice Brasil, durante a grande final, que vai ao ar às 20h30 no horário local.

Representando o time de Carlinhos Brown, o cruzeirense vai depender do voto do público para alcançar o sonho de vencer o programa. Os interessados devem acessar o Gshow para votar, assim que o apresentador André Marques anunciar as competições.

Em entrevista concedida ao Gshow, nesta quarta-feira (22), Gustavo disse que a ficha ainda não caiu.

“Ainda não caiu a ficha, são muitos sentimentos… responsabilidade de representar o Norte, alegria de estar na Final com grandes cantores que se tornaram meus amigos e gratidão por tudo que me aconteceu até aqui”, comentou.

O acreano acredita que se tornou uma referência “por estar quebrando paradigmas e abrindo portas para um novo estilo”. Suas apresentações com o canto lírico, interpretando sucessos internacionais, ganharam a atenção do público. Gustavo chegou a receber mais de 80% dos votos na sua última participação no programa.

“Entrei com a intenção de mostrar a minha arte e o que eu gosto de fazer para o Brasil, e hoje sinto que sou uma referência por estar quebrando paradigmas e abrindo portas para um novo estilo”, continuou.

Confira o bate papo completo do acreano com a jornalista Raíssa Cavaignac: