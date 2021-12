Adolescente sai para matar inimigo de facção rival e acaba sendo baleado no interior do Acre

Uma tentativa de homicídio foi registrada no último final de semana na cidade de Manoel Urbano, tendo como principal motivo a guerra entre facções criminosas. Um adolescente de 17 anos foi atingido com um tiro no abdômen e, por conta da gravidade do ferimento, precisou ser transferido para o PS de Rio Branco.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e conseguiu apurar que o conflito foi entre PCC e Comando Vermelho.

A vítima que seria do PCC relatou aos policiais que teria se deslocado para tentar matar integrantes do outro grupo, porém, ao chegar ao local foi recebido com bala.

“Recebemos a informação de que ele foi encaminhado em estado grave para Rio Branco. As guarnições conseguiram prender dois suspeitos”, comentou o tenente Fábio Diniz.

O caso continua sendo investigado.