Alto Acre: Polícia Federal prende “coiote” que prometia atravessar imigrantes ilegais na fronteira

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (2), a Operação Caronte – personagem da Mitologia Grega, que seria o barqueiro que transportaria almas para o Hades, que investiga a promoção de migração ilegal e foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nos municípios de Assis Brasil e Brasileia.

A investigação teve início com a prisão em flagrante de sujeito que fazia ofertas de promoção de migração ilegal a migrantes que desejavam ingressar no Peru pela fronteira terrestre Assis Brasil/Iñapari. Com a promessa de atravessá-los pelo rio para o Peru, o flagranteado cobrava em dólares por cada integrante que compunha o grupo de migrantes.

Instaurado o inquérito, as providências de polícia judiciária apontam para a existência de uma possível associação criminosa para promoção de migração Instaurado o inquérito, as providências de polícia judiciária apontam para a existência de uma possível associação criminosa para promoção de migração ilegal na região da tríplice fronteira Brasil – Peru – Bolivia.