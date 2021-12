Bittar defende PEC dos precatórios, que viabiliza Auxílio Brasil de R$ 400

O senador pelo Acre, Marcio Bittar (PSL), defendeu nesta quinta-feira (2) a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Precatórios, aprovada em dois turnos nesta tarde no plenário do Senado. Na primeira votação, o placar foi de 64 votos a 13, com duas abstenções. Na segunda, foi de 61 a 10, com uma abstenção.