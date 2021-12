Brasileiro da Premier League é atacado com taco, dá soco e ladrão é preso; veja

O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, foi vítima de assalto quando entrava em sua residência, na Inglaterra, porém, reagiu e acertou um soco na cara de um dos bandidos que portava um taco de beisebol. O caso ocorreu em agosto, porém, as imagens foram divulgadas agora.

Um vídeo levado a público pelo Daily Mail mostra que defensor estava com mais um amigo quando foi abordado por dois homens. Os dois tentaram levar sua Mercedes, celular e o relógio. No entanto, o brasileiro não deixou barato, lutou com o bandido, que conseguiu fugir.

Arsenal defender Gabriel fought off a robber wielding a baseball bat who attempted to steal his Mercedes from his garage in August.

Abderaham Muse, 26, was jailed last month for five years after police linked him to the robbery. pic.twitter.com/xrrcTocl48

