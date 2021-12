Casal é flagrado fazendo sexo em praia do Rio de Janeiro

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o casal, um homem e uma mulher, deitados na areia da praia e com algumas pessoas próximas a eles. O registro foi feito por volta das 17h.

Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio informou que a Postura atua no ordenamento das barracas, ambulantes, escolinhas e turismo náutico, banana boat e etc., que a secretaria de Meio Ambiente fiscaliza o som alto e as questões ambientais, e que a guarda marítima fiscaliza o patrimônio.