Cenas fortes: jogador revela que quase foi assassinado na Inglaterra

O zagueiro Kortney Hause defende o Aston Villa desde 2018, ano que chegou por empréstimo do Wolverhampton. Mas antes de chegar ao time do técnico Steven Gerrard, Hause passou por um susto que quase lhe custou a vida.

Kortney foi vítima de uma agressão brutal naquele ano, em uma tentativa de sequestro. O defensor revelou a história na segunda parte de um documentário. O vídeo foi publicado no Instagram.

O beque, que havido ficado de fora de um jogo do Wolverhampton, resolveu visitar sua família em outra cidade inglesa quando foi abordado por cinco bandidos.

O jogador afirmou que foi seguido pelos criminosos e chegou a achar que se tratava de uma pegadinha. Ao perceber a real intenção dos homens, Hause entrou em luta corporal com os bandidos, que o acertaram com uma garrafa, gerando um corte profundo na cabeça do zagueiro. Veja as imagens clicando aqui.